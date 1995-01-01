Главные новости дня. Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына, Кононов останется в «Спартаке» на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» интересуется Ришарлисоном.
«Барселона» хочет избавиться от Турана.
ЦСКА продлил контракт с Васиным.
Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына.
«Чемпионат»: ЦСКА предлагает Дзагоеву контракт с окладом 120 тысяч в год. Сейчас он получает 2,2 миллиона.
Измайлов и Родионов уйдут из «Спартака», Кононов будет тренировать команду в следующем сезоне.
Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»..
Лэмпард может возглавить «Челси».
Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей.
Маркизио выбыл на четыре-шесть месяцев.
Кононов виноват не во всем. Вы зря его так много критикуете