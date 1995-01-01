Главные новости дня. Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына, Кононов останется в «Спартаке» на следующий сезон

«Манчестер Юнайтед» интересуется Ришарлисоном.

«Барселона» хочет избавиться от Турана.

ЦСКА продлил контракт с Васиным.

Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына.

«Чемпионат»: ЦСКА предлагает Дзагоеву контракт с окладом 120 тысяч в год. Сейчас он получает 2,2 миллиона.

Измайлов и Родионов уйдут из «Спартака», Кононов будет тренировать команду в следующем сезоне.

Навас возглавил селекционный отдел «Рубина»..

Лэмпард может возглавить «Челси».

Неймара дисквалифицировали на три матча Лиги чемпионов за оскорбление судей.

Маркизио выбыл на четыре-шесть месяцев.

Кононов виноват не во всем. Вы зря его так много критикуете