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    Джовинко – первый итальянец, забивший в Лигах чемпионов трех континентов

    Итальянский полузащитник «Аль-Хиляль» Себастьян Джовинко отличился в матче азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглалем» (1:0) и стал первым футболистом из Италии, сумевшим отличиться в главных турнирах с аналогичным названием трех континентов.

    Ранее 32-летний полузащитник забивал в составе «Ювентуса» в европейской Лиге чемпионов и «Торонто» в Лиге чемпионов Северной Америки.

    • Джовинко является третьим футболистом в мире, которому покорилось данное достижение.
    • Прежде забивали и выигрывали три Лиги чемпионов разных континентов экс-форвард «Милана» Рикарду Оливейра.
    • А также бывший нападающий сборной Уругвая Диего Алонсо.

    Источник: Твиттер COPA90

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    Сегодня, 10:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +753

      justozavr 37 минут назад

      А ничего что Азия и Европа - это один континент? Может быть имеют ввиду разные части света?

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