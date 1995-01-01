Джовинко – первый итальянец, забивший в Лигах чемпионов трех континентов

Итальянский полузащитник «Аль-Хиляль» Себастьян Джовинко отличился в матче азиатской Лиги чемпионов с «Эстеглалем» (1:0) и стал первым футболистом из Италии, сумевшим отличиться в главных турнирах с аналогичным названием трех континентов.

Ранее 32-летний полузащитник забивал в составе «Ювентуса» в европейской Лиге чемпионов и «Торонто» в Лиге чемпионов Северной Америки.

Джовинко является третьим футболистом в мире, которому покорилось данное достижение.

Прежде забивали и выигрывали три Лиги чемпионов разных континентов экс-форвард «Милана» Рикарду Оливейра .

. А также бывший нападающий сборной Уругвая Диего Алонсо.