Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о внутренней ситуации в «Зените». По информации журналиста, наибольшим влиянием в организации сейчас обладает главный тренер Сергей Семак.

«По моей информации, главный человек в «Зените» сейчас – это Сергей Семак. Именно он будет во многом определять, кто придет в команду. Кандидатура Семака Ярослав Ракицкий сработала на 100 процентов», – сказал Егоров.