Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?

    Журналист Егоров: «По моей информации, Семак сейчас главный человек в «Зените».Он будет решать, кто придет в команду»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказал о внутренней ситуации в «Зените». По информации журналиста, наибольшим влиянием в организации сейчас обладает главный тренер Сергей Семак.

    «По моей информации, главный человек в «Зените» сейчас – это Сергей Семак. Именно он будет во многом определять, кто придет в команду. Кандидатура Семака Ярослав Ракицкий сработала на 100 процентов», – сказал Егоров.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Последний раз команда брала чемпионство в сезоне-2014/15.
    • Семак возглавил клуб из Санкт-Петербурга летом.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      S.K.V. 47 минут назад

      Хорошо бы ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Max GRIM 48 минут назад

      Хорошо, если тренер будет знать, кто ему нужен, руководство покупать, а ставка себя оправдывать.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru