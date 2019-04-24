Cope: Диего Коста может перейти в «ПСЖ» в обмен на Кавани

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон. На футболиста претендует «ПСЖ».

Французы готовы рассмотреть вариант с обменом своего форварда Эдинсона Кавани на Косту. Уругвайца, как пишет Cope, уже давно хочет видеть в команде главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.