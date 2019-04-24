Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Cope: Диего Коста может перейти в «ПСЖ» в обмен на Кавани

    Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может покинуть команду в одно из ближайших трансферных окон. На футболиста претендует «ПСЖ».

    Французы готовы рассмотреть вариант с обменом своего форварда Эдинсона Кавани на Косту. Уругвайца, как пишет Cope, уже давно хочет видеть в команде главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

    • В текущем сезоне Примеры Коста провел 15 матчей, забил два гола, сделал две результативные передачи.
    • Кавани в нынешнем розыгрыше Лиги 1 принял участие в 16 встречах, забил 17 голов, сделал пять результативных передач.
    • Рыночная стоимость уругвайца – 50 миллионов евро.

    Источник: Cope.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:39
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -372

      SuperPAV9 34 минуты назад

      Кавани посильнее Косты

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru