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    «Спартак» чуть не уволил PR-менеджеров за разбан болельщиков в твиттере в прощеное воскресенье

    Сотрудники PR-службы «Спартака» разблокировали подписчиков клуба в твиттере, за что едва не лишились работы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    По информации источника, с осени прошлого года москвичи забанили в социальной сети несколько сотен своих болельщиков, высказывавших недовольство увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера и оскорблявших капитана команды Дениса Глушакова.

    21 апреля в прощеное воскресенье [православный праздник, который отмечается за неделю до Пасхи] пиар-менеджеры решили, наконец, разблокировать забаненных фанатов.

    «В прощеное воскресенье ребята из пиар-службы решили, что пора прекращать войну и сделали первый шаг навстречу фанатам – разблокировали всех забаненных. Но, казалось бы, правильный шаг очень не понравился руководству клуба. Начались разборки.

    Первой от происходящего открестилась глава PR службы Ирина Разинькина. Мол, это все стажеры, и я бы на такое никогда не пошла. Дать заднюю успел и новый глава пресс-службы Филипп Папенков. В итоге попало как всегда рядовым сотрудникам – именно они остались крайними», – пишет «Мутко против».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4327

      prezent2017 13 минут назад

      Дать заднюю вовремя - это главное!

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      Рейтинг: +1160

      Torvald64 23 минуты назад

      Действительно позор. Прощенное воскресенье - это вообще-то последний день перед Великим Постом и совпадает с Масленицей, т.е. в этом году - 10 марта.

      Действительно к черту таких пиарщиков, которые элементарных знаний не имеют.

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      Рейтинг: +12561

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      И такое происходит у нас в Спартаке!... Позорище!

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