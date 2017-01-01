«Спартак» чуть не уволил PR-менеджеров за разбан болельщиков в твиттере в прощеное воскресенье

Сотрудники PR-службы «Спартака» разблокировали подписчиков клуба в твиттере, за что едва не лишились работы. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, с осени прошлого года москвичи забанили в социальной сети несколько сотен своих болельщиков, высказывавших недовольство увольнением Массимо Карреры с поста главного тренера и оскорблявших капитана команды Дениса Глушакова.

21 апреля в прощеное воскресенье [православный праздник, который отмечается за неделю до Пасхи] пиар-менеджеры решили, наконец, разблокировать забаненных фанатов.

«В прощеное воскресенье ребята из пиар-службы решили, что пора прекращать войну и сделали первый шаг навстречу фанатам – разблокировали всех забаненных. Но, казалось бы, правильный шаг очень не понравился руководству клуба. Начались разборки.

Первой от происходящего открестилась глава PR службы Ирина Разинькина. Мол, это все стажеры, и я бы на такое никогда не пошла. Дать заднюю успел и новый глава пресс-службы Филипп Папенков. В итоге попало как всегда рядовым сотрудникам – именно они остались крайними», – пишет «Мутко против».