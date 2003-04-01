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    The Sun: «Реал» предложил Азару зарплату более 20 миллионов в год

    «Реал» предложил полузащитнику «Челси» Эдену Азару контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 20 миллионов в год), сообщает The Sun.

    Кроме того, бельгиец может заработать еще более 15 миллионов в год в виде бонусов в случае победы мадридцев в Примере и еврокубке. Также «Реал» хочет прописать в договоре игрока отступные в размере 250 миллионов фунтов.

    По информации СМИ, клубы согласовали сделку по 28-летнему футболисту за 120 миллионов евро.

    • Соглашение хавбека с «Челси» истекает в июне 2020 года.
    • В этом сезоне Азар провел за 46 матчей, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
    • Лондонцы приобрели футболиста у «Лилля» в 2012 году за 35 миллионов евро.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +360

      VVadic 46 минут назад

      Надеюсь через год. Ну зачем столько млн платить сегодня, если завтра он придёт бесплатно???

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