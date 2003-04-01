The Sun: «Реал» предложил Азару зарплату более 20 миллионов в год

«Реал» предложил полузащитнику «Челси» Эдену Азару контракт с зарплатой 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (чуть более 20 миллионов в год), сообщает The Sun.

Кроме того, бельгиец может заработать еще более 15 миллионов в год в виде бонусов в случае победы мадридцев в Примере и еврокубке. Также «Реал» хочет прописать в договоре игрока отступные в размере 250 миллионов фунтов.

По информации СМИ, клубы согласовали сделку по 28-летнему футболисту за 120 миллионов евро.