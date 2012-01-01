Семак: «Сложно сказать, сколько продолжится реабилитация Маркизио»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не смог назвать сроки восстановления итальянского полузащитника Клаудио Маркизио, который накануне перенес операцию на колене.

«Сложно сказать, сколько продолжится реабилитация. С одной стороны, операция может показаться не такой сложной, с другой – есть много «но». Позже подробно скажем по срокам. В этом сезоне он точно не выйдет», – сказал Семак.

Ранее сообщалось, что Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона.

В текущем сезоне 33-летний футболист сыграл 15 матчей в составе «Зенита» и забил два гола.