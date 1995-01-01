«Открытие Арена» – лучший стадион России 2018 года по версии Sport Facilities

Стадион «Спартака» «Открытие Арена» был признан изданием Sport Facilities лучшим футбольным стадионом России 2018 года.

Ранее арена москвичей победила в этой же номинации в профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards.

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