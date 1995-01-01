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    «Открытие Арена» – лучший стадион России 2018 года по версии Sport Facilities

    Стадион «Спартака» «Открытие Арена» был признан изданием Sport Facilities лучшим футбольным стадионом России 2018 года.

    Ранее арена москвичей победила в этой же номинации в профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards.

    Журнал Sport Facilities – ведущее отраслевое издание. Освещает основные направления развития спортивного строительства, эффективной эксплуатации спортивных сооружений и индустрии спорта в России и за рубежом.

    • «Открытие Арена» была начала функционировать в сентябре 2014 года. Ее вместимость составляет 45 360 человек.
    • На спартаковском стадионе прошли четыре матча Кубка конфедераций-2017 и пять игр чемпионата мира-2018

    Источник: Официальный сайт «Открытие Арены»

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    Сегодня, 18:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12554

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Цены на билеты завышены, часто пустуют целые сектора.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +987

      srg38 1 час назад

      Открытие действительно офигенный стадик... ну это с учетом того что я не был в Краснодаре и на новом в Питере

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10279

      bset 1 час назад

      По каким критериям оценивали? И чем Открытие лучше тех же Лужников?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3578

      3a zenit > bset 1 час назад

      по денежному вознаграждению наверное

      3
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      Рейтинг: +9034

      slavutiq70 > bset 56 минут назад

      Как я понял,,,здесь не красота или архитектура на первом месте,,,,а как используется и на сколько прибыльный,,,,А Лужа стоит бедная без игр и зрителей,,,

      1
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