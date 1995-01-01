«Открытие Арена» – лучший стадион России 2018 года по версии Sport Facilities

Цены на билеты завышены, часто пустуют целые сектора.
Стадион «Спартака» «Открытие Арена» был признан изданием Sport Facilities лучшим футбольным стадионом России 2018 года.
Ранее арена москвичей победила в этой же номинации в профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards.
Журнал Sport Facilities – ведущее отраслевое издание. Освещает основные направления развития спортивного строительства, эффективной эксплуатации спортивных сооружений и индустрии спорта в России и за рубежом.
- «Открытие Арена» была начала функционировать в сентябре 2014 года. Ее вместимость составляет 45 360 человек.
- На спартаковском стадионе прошли четыре матча Кубка конфедераций-2017 и пять игр чемпионата мира-2018