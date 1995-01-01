РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Ростовом», ЦСКА – с «Анжи», «Зенит» примет «Динамо»

Сегодня пройдут пять матчей 25-го тура российской Премьер-лиги.
«Ахмат» в Грозном примет «Краснодар», «Локомотив» на выезде сыграет против «Ростова», «Рубин» поборется с «Уфой», ЦСКА постарается победить «Анжи», а «Зенит» встретится с «Динамо».
Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур
24 апреля, 19:00 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва)
24 апреля, 19:00 мск
24 апреля, 19:30 мск
ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)
24 апреля, 19:30 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)
24 апреля, 21:00 мск
Енисей (Красноярск) – Оренбург
25 апреля, 16:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)
25 апреля, 18:30 мск
Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)
25 апреля, 20:30 мск