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    РПЛ. «Локомотив» сыграет с «Ростовом», ЦСКА – с «Анжи», «Зенит» примет «Динамо»

    Сегодня пройдут пять матчей 25-го тура российской Премьер-лиги.

    «Ахмат» в Грозном примет «Краснодар», «Локомотив» на выезде сыграет против «Ростова», «Рубин» поборется с «Уфой», ЦСКА постарается победить «Анжи», а «Зенит» встретится с «Динамо».

    Чемпионат России. РПЛ. 25-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар

    24 апреля, 19:00 мск

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Локомотив (Москва)

    24 апреля, 19:00 мск

    Рубин (Казань) – Уфа

    24 апреля, 19:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Анжи (Махачкала)

    24 апреля, 19:30 мск

    Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Москва)

    24 апреля, 21:00 мск

    Енисей (Красноярск) – Оренбург

    25 апреля, 16:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Урал (Екатеринбург)

    25 апреля, 18:30 мск

    Арсенал (Тула) – Спартак (Москва)

    25 апреля, 20:30 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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