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    Дзюба – лучший игрок 24 тура РПЛ

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата России.

    Россиянин стал первым в голосовании РПЛ, которое проводилось в «VK».

    Дзюба набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей социальных сетей.

    • «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.
    • Дзюба оформил дубль, прежде не забивая за клуб с октября.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

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    Сегодня, 10:07
    Комментарии13
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      Рейтинг: +2200

      САДЫЧОК 3 минуты назад

      Да , это полено забило 2 важных гола ! но . он и привез один гол и на 50 минуте просто сдох !..Не может этот игрок быть лучшим !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4296

      prezent2017 15 минут назад

      Заслужил!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2569

      Добрый Бобер 22 минуты назад

      Г-н из Питера набрал больше 60-ти процентов голосов... Где-то я уже это видел...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4111

      _Marqella_ 47 минут назад

      Заслуженно....))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Владислав Vlad 59 минут назад

      Авторы - ну так и пишите - "По мнению пользователей ВК Дзюба лучший."

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3739

      GoldPlayFIFARus9 > Владислав Vlad 28 минут назад

      Тебе так принципиальна платформа, на которой проводится голосование? Главное, что оно проводилось в группе РПЛ

      0
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      Рейтинг: +2

      RJM555 1 час назад

      Очень надуманно.........

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +22948

      portero 1 час назад

      конечно забил, но сколько косяк потерь и обрезов.... какой он лучший сплошной

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1076

      Axe111 1 час назад

      Лол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1091

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Я за Ракицки.

      2
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      Рейтинг: +4296

      prezent2017 > ухоженный крокодил 14 минут назад

      Тоже неплохо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +546

      Фанат Рубина 1 час назад

      АХАХАХХАХАХАХАХАХ ЛОЛ...

      2
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