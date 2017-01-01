Дзюба – лучший игрок 24 тура РПЛ

Да , это полено забило 2 важных гола ! но . он и привез один гол и на 50 минуте просто сдох !..Не может этот игрок быть лучшим !
Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура чемпионата России.
Россиянин стал первым в голосовании РПЛ, которое проводилось в «VK».
Дзюба набрал 28 155 голосов (62,1%) пользователей социальных сетей.
- «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:2.
- Дзюба оформил дубль, прежде не забивая за клуб с октября.
twit text
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 23 апреля 2019 г.