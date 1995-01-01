Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Пресс-атташе «Енисея»: «Зениту» нельзя портить настроение в праздник. Вообще всем нашим соперникам очки будут нужнее»

    Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис высказался по поводу слов главного тренера команды Дмитрия Аленичева после поражения от «Спартака» (0:2) во встрече 24-го тура РПЛ.

    На послематчевой пресс-конференции специалист заявил, что красно-белым сейчас очки нужнее, так они ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

    «Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локомотив», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»

    С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам. Наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в твиттере.

    • «Спартак» идет на пятой строчке и отстает от второго места, которое дает право на участие в групповом раунде ЛЧ, на четыре очка.
    • От третьего места [квалификация Лиги чемпионов] красно-белых отделяют три балла.
    • «Енисей» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: Твиттер Станислава Меркиса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68840
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru