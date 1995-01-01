Пресс-атташе «Енисея»: «Зениту» нельзя портить настроение в праздник. Вообще всем нашим соперникам очки будут нужнее»

Пресс-атташе «Енисея» Станислав Меркис высказался по поводу слов главного тренера команды Дмитрия Аленичева после поражения от «Спартака» (0:2) во встрече 24-го тура РПЛ.

На послематчевой пресс-конференции специалист заявил, что красно-белым сейчас очки нужнее, так они ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

«Впереди шесть игр: «Оренбург», «Локомотив», «Анжи», «Краснодар», «Динамо» и «Зенит»

С Питером так вообще попадаем на праздник к чемпионам. Наверное, портить настроение нельзя в такой день. Да и «Краснодар» сражается за еврокубки. И вообще всем этим клубам очки будут нужнее, наверное», – написал Меркис в твиттере.