«Грозною силою не был «Енисей». Вынесли милого, правда, не совсем». Назаров спел песню о победе «Спартака»

Российский актер, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил очередную песню красно-белым в честь победы над «Енисеем» (2:0) во встрече 24-го тура РПЛ.

Артист исполнил свое произведение на мотив песни «Маленький принц» Елены Камбуровой из фильма «Пассажир с экватора».

«Кто тебя выдумал? Кто тебя нашел?

Варвары, видимо, дали нам футбол.

Через страдания, переживания

Жаждем в терзаниях маленький гол.

Грозною силою не был «Енисей».

Вынесли милого, правда, не совсем.

В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,

Если поправятся. Жаль, что не все», – спел Назаров.

Москвичи набрали 39 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от второго места на четыре очка, от лидера – на 12 баллов.

В 25-м туре «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом». Матч состоится в четверг, 25 апреля.