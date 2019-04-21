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    «Грозною силою не был «Енисей». Вынесли милого, правда, не совсем». Назаров спел песню о победе «Спартака»

    Российский актер, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил очередную песню красно-белым в честь победы над «Енисеем» (2:0) во встрече 24-го тура РПЛ.

    Артист исполнил свое произведение на мотив песни «Маленький принц» Елены Камбуровой из фильма «Пассажир с экватора».

    «Кто тебя выдумал? Кто тебя нашел?

    Варвары, видимо, дали нам футбол.

    Через страдания, переживания

    Жаждем в терзаниях маленький гол.

    Грозною силою не был «Енисей».

    Вынесли милого, правда, не совсем.

    В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,

    Если поправятся. Жаль, что не все», – спел Назаров.

    • Москвичи набрали 39 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от второго места на четыре очка, от лидера – на 12 баллов.
    • В 25-м туре «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом». Матч состоится в четверг, 25 апреля.

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    Источник: Инстаграм Дмитрия Назарова

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    Сегодня, 12:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3188

      Агасфер 15 минут назад

      Молодец,наслаждается каждой минутой боления за "Спартак"!

      0
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      Рейтинг: +2185

      САДЫЧОК 15 минут назад

      Инородное тело это Назаров , примазавшееся к Спартаку !

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