«Грозною силою не был «Енисей». Вынесли милого, правда, не совсем». Назаров спел песню о победе «Спартака»

Молодец,наслаждается каждой минутой боления за "Спартак"!
Российский актер, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров посвятил очередную песню красно-белым в честь победы над «Енисеем» (2:0) во встрече 24-го тура РПЛ.
Артист исполнил свое произведение на мотив песни «Маленький принц» Елены Камбуровой из фильма «Пассажир с экватора».
«Кто тебя выдумал? Кто тебя нашел?
Варвары, видимо, дали нам футбол.
Через страдания, переживания
Жаждем в терзаниях маленький гол.
Грозною силою не был «Енисей».
Вынесли милого, правда, не совсем.
В Тулу отправятся, чтоб позабавиться,
Если поправятся. Жаль, что не все», – спел Назаров.
- Москвичи набрали 39 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице, отставая от второго места на четыре очка, от лидера – на 12 баллов.
- В 25-м туре «Спартак» в Туле сыграет с «Арсеналом». Матч состоится в четверг, 25 апреля.