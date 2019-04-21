Рассказов забил первый гол за основную команду «Спартака»

«Спартак» принимает«Енисей» в матче 24-го тура РПЛ (1:0, второй тайм).

Счет открыл защитник москвичей Николай Рассказов на 46-й минуте матча. Это первый гол футболиста за основную команду «Спартака», ранее футболист забивал в матчах за молодежный состав.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Всего в текущем сезоне РПЛ Рассказов сыграл в 16 матчах.

Спартак – Енисей. 1:0. Николай Рассказов, Российская Премьер-Лига, 24 тур 21.04.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube