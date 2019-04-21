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    Рассказов забил первый гол за основную команду «Спартака»

    «Спартак» принимает«Енисей» в матче 24-го тура РПЛ (1:0, второй тайм).

    Счет открыл защитник москвичей Николай Рассказов на 46-й минуте матча. Это первый гол футболиста за основную команду «Спартака», ранее футболист забивал в матчах за молодежный состав.

    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
    • Всего в текущем сезоне РПЛ Рассказов сыграл в 16 матчах.

    Спартак – Енисей. 1:0. Николай Рассказов, Российская Премьер-Лига, 24 тур 21.04.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +650

      Aston 59 секунд назад

      Очень талантливый парниша!И вдвойне приятно,что земляк!Успехов и здоровья!

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