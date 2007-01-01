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    АПЛ.

    Завершились четыре матча 35-го тура английской Премьер-лиги.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 35-й тур

    Борнмут – Фулхэм – 0:0 (0:0)

    Голы:

    Вест Хэм – Лестер Сити – 0:0 (0:0)

    Голы:

    Вулверхэмптон – Брайтон & Хов Альбион – 0:0 (0:0)

    Голы:

    Хаддерсфилд Таун – Уотфорд – 0:0 (0:0)

    Голы:

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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