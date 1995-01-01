Главные новости дня. «Зенит» не получил оплату за аренду Мевли, Яя Туре может приехать в Россию

«Мутко против»: «Зенит» требует, чтобы «Ростову» запретили регистрировать новых игроков.

РЕН ТВ опубликовал полное видео конфликта с участием Кокорина и Мамаева в «Кофемании».

МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 команд.

Гол Месси в ворота в «МЮ» признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.

«Монако» выйдет на матч с «ПСЖ» в специальных футболках. На них нанесено изображение Нотр-Дама.

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