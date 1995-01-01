Главные новости дня. «Зенит» не получил оплату за аренду Мевли, Яя Туре может приехать в Россию

«Мутко против»: «Зенит» требует, чтобы «Ростову» запретили регистрировать новых игроков.
РЕН ТВ опубликовал полное видео конфликта с участием Кокорина и Мамаева в «Кофемании».
МЛС расширит состав лиги с 24 до 30 команд.
Гол Месси в ворота в «МЮ» признан лучшим на этой неделе в Лиге чемпионов.
«Монако» выйдет на матч с «ПСЖ» в специальных футболках. На них нанесено изображение Нотр-Дама.
AS: Йович близок к переходу в «Реал».
Baza: Гулиева лишили водительских прав на 4 месяца.
Селюк: «Хочу, чтобы Яя Туре приехал в Россию. Есть реальный вариант с российским клубом».
В русский футбол пришел хоккеист «Ак Барса». Он начинает карьеру в 30 лет