РПЛ. «Анжи» и «Ахмат» сыграют в стартовом матче тура

Нет смысла спасать Анжи из-за отсутствия финансирования. Клуб в долгах и нет средств заявиться даже в ФНЛ на следующий сезон.
В пятницу стартует 24-й тур российской Премьер-лиги.
В первом матче тура сыграют «Анжи» и «Ахмат». Встреча пройдет в Махачкале и начнется в 19:30 по московскому времени.
Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур
Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный)
19 апреля, 19:30 мск
20 апреля, 11:30 мск
Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону)
20 апреля, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)
20 апреля, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)
20 апреля, 19:00 мск
Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)
20 апреля, 21:00 мск
Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)
21 апреля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск)
21 апреля, 19:00 мск