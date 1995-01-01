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    РПЛ. «Анжи» и «Ахмат» сыграют в стартовом матче тура

    В пятницу стартует 24-й тур российской Премьер-лиги.

    В первом матче тура сыграют «Анжи» и «Ахмат». Встреча пройдет в Махачкале и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

    Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный)

    19 апреля, 19:30 мск

    Уфа – Арсенал (Тула)

    20 апреля, 11:30 мск

    Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону)

    20 апреля, 14:00 мск

    Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

    20 апреля, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

    20 апреля, 19:00 мск

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

    20 апреля, 21:00 мск

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

    21 апреля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск)

    21 апреля, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +69166

      Рубик Докоян 12 минут назад

      Нет смысла спасать Анжи из-за отсутствия финансирования. Клуб в долгах и нет средств заявиться даже в ФНЛ на следующий сезон.

      1
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      Рейтинг: +22451

      portero > Рубик Докоян 7 минут назад

      Если так то это радует, уже как то несолидно про нет денег слушать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +203

      Киркинитидец 30 минут назад

      махач -грозный будет!

      0
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      Рейтинг: +3137

      Агасфер 34 минуты назад

      Опять "Регионально-дружеская ничья"? Или спасать "Анжи" будут?

      1
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      ...
      Рейтинг: +22451

      portero > Агасфер 31 минуту назад

      Что то и я склоняются к такому итогу, или ничейка или по дружески три очка

      1
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