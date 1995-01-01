РПЛ. «Анжи» и «Ахмат» сыграют в стартовом матче тура

В пятницу стартует 24-й тур российской Премьер-лиги.

В первом матче тура сыграют «Анжи» и «Ахмат». Встреча пройдет в Махачкале и начнется в 19:30 по московскому времени.

Чемпионат России. РПЛ. 24-й тур

Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный)

19 апреля, 19:30 мск

Уфа – Арсенал (Тула)

20 апреля, 11:30 мск

Оренбург – Ростов (Ростов-на-Дону)

20 апреля, 14:00 мск

Динамо (Москва) – Крылья Советов (Самара)

20 апреля, 16:30 мск

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва)

20 апреля, 19:00 мск

Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург)

20 апреля, 21:00 мск

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань)

21 апреля, 16:30 мск

Спартак (Москва) – Енисей (Красноярск)

21 апреля, 19:00 мск

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