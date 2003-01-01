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    Льоренте – о голе «Ман Сити»: «Я прикоснулся к мячу телом и рукой»

    Нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте признался, что он коснулся мяча рукой перед тем как забить гол в ворота «Манчестер Сити».

    Испанец отличился во втором тайме после подачи углового, сделав счет 4:3 в пользу «Сити». Арбитр Чунейт Чакир после просмотра видеоповтора зачитал гол, посчитав, что мяч коснулся лишь бедра форварда.

    «Я облажался, думал, судьи отменили мяч. Я понял, что прикоснулся к нему телом и рукой, хоть и внес его в ворота.

    Потом случился гол Стерлинга, и я посмотрел на своих партнеров, лежащих на поле, а потом мы увидели, что гол отменили. Это кино», – цитирует Льоренте Tribalfootball со ссылкой на Cadena Cope.

    В добавленное время Чакир после видеоповтора отменил гол полузащитника «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга из-за офсайда.

    В итоге встреча так и закончилась со счетом 4:3 в пользу «Сити», но по сумме двух матчей в полуфинал вышел «Тоттенхэм», который теперь встретится с «Аяксом».

    Источник: Tribalfootball

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    Сегодня, 16:10
    Комментарии6
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      Рейтинг: +518

      Фанат Рубина 8 минут назад

      рука была но она была пряжата к телу. по правилам в таком случае рука является частью тела.+ мяч залетел от бедра, а не от руки..
      если бы мяч влетал в ворота от руки то понятен весь спор, но на повторе видно что нет.

      0
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      Рейтинг: +1488

      neveldomha 11 минут назад

      Это была рука бога. Такая же была у Марадонны, у Анри. Коллекция пополняется.

      0
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      Рейтинг: +3346

      Старикан 31 минуту назад

      Что-то не долго его совесть мучила! И как после этого быть игрокам Сити? Хотя лично я так и не заметил никакого касания руки при стольких повторах...

      0
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      Рейтинг: +10161

      bset 40 минут назад

      Ну там такое касание руки было, что ничего по сути не меняло. Даже траектория полета мяча не сменилась. Хотя на экранах было видно, что кожа продавилась на руке.

      3
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      Рейтинг: +32

      Bersa > bset 30 минут назад

      Как не изменил троекторию? От руки к бедру потом в ворота

      2
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      Рейтинг: +818

      SarJr 45 минут назад

      Невероятное везение)))

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