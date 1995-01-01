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    Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

    Вылет «Порту» из Лиги чемпионов [в 1/4 финала турнира команда уступила «Ливерпулю» – 0:2, 1:4] гарантировал России шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.

    Россия опережает Португалию, у которой в еврокубках осталась одна команда – «Бенфика» [все российские клубы уже выбыли]. Даже если лиссабонцы победят во всех оставшихся встречах в Лиге Европы [потенциально их у «Бенфики» четыре], португальцы наберут 10 очков. Это меньше необходимых 12 баллов для того, чтобы обойти россиян.

    Это означает, что Россия сохранила три команды в Лиге чемпионов [две – напрямую в групповом турнире] и три – в Лиге Европы на сезон-2020/21.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4094

      84aivengo 8 минут назад

      клубы клубами... а хочется и качественной отдачи.... не как локо с шальке ползал в последнем матче группового этапа...

      0
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      Рейтинг: +203

      OBOLEV 45 минут назад

      Вроде бы хорошо) клубы заработают деньги ! Жаль что только у руководства ЦСКА есть понимание как их правильно тратить.

      1
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      Рейтинг: +10153

      bset 51 минуту назад

      Ура! Вместо того, чтобы своими силами набирать очков больше, чем у Португалии, надеемся, что Португалия сама плохо сыграет. Правда, этот сезон крайне неудачным получился по сравнению с предыдущими. Надеюсь, на этом сезоне неудачи закончатся.

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      Рейтинг: +503

      Фанат Рубина > bset 31 минуту назад

      скорее всего нет, на будущий год вместо днищенского локо в лиге чемпионов будут играть сразу оба зенит и тот же локо.. надеюсь спартака хоть в этот раз не будет в ек. даже в ле. путсь отдахнут сезончик.

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      Рейтинг: +1004

      ухоженный крокодил 53 минуты назад

      Это благодоря Зениту АВБ.

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      Рейтинг: +503

      Фанат Рубина > ухоженный крокодил 34 минуты назад

      ростову КББ и Краснодару С.Н(вроде).Г.

      0
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      Рейтинг: +489

      Genz 1 час назад

      Молодцы. В России уже никогда не будет высокого уровня игры , но на свой колхоз интересно смотреть. Хоть играют, как гопники, но зато они свои засранцы апканые

      3
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      Рейтинг: +916

      Леха из Твери > Genz 1 час назад

      Да уж. Хоть успехов нет и не будет, зато посмеемся как в цирке.

      1
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      Рейтинг: +5275

      Skull_Boy 1 час назад

      А толку то, если уже ПАОК мегауровень демонстрирует, а аутсайдер Испании и середняк Германии и вовсе вторым составом выносят

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