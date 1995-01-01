Россия сохранит шестое место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

Вылет «Порту» из Лиги чемпионов [в 1/4 финала турнира команда уступила «Ливерпулю» – 0:2, 1:4] гарантировал России шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона.

Россия опережает Португалию, у которой в еврокубках осталась одна команда – «Бенфика» [все российские клубы уже выбыли]. Даже если лиссабонцы победят во всех оставшихся встречах в Лиге Европы [потенциально их у «Бенфики» четыре], португальцы наберут 10 очков. Это меньше необходимых 12 баллов для того, чтобы обойти россиян.

Это означает, что Россия сохранила три команды в Лиге чемпионов [две – напрямую в групповом турнире] и три – в Лиге Европы на сезон-2020/21.