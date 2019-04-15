Карвахаль: «Редко случается, что уже в марте «Реал» ни за что не борется, только за честь и эмблему на футболке»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что последние месяцы были тяжелыми для него из-за вылета команды из всех турниров.

Мадридцы выбыли из Кубка Испании и Лиги чемпионов. В Примере «Реал» за шесть туров до конца отстает от лидирующей «Барселоны» на 14 очков.

– Вы сказали, что это был дерьмовый сезон. Можете ли вы объяснить, что случилось?

– Мы только что закончили матч против «Аякса» [мадридцы проиграли амстердамской команде 1:4 на своем поле в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выбыли из турнира]. Это футбол, но мы не дали лучшего, что могли дать. По какой причине я не могу сказать. Думаю, что никто из нас [игроков «Реала»] не достиг своего оптимального уровня. Мы играем вместе много лет и знаем друг друга. Это было ключевым моментом в том, что в этом году мы ни за что не боролись.

– Это были самые тяжелые месяцы в вашей карьере?

– Да, так как я профессионал. Редко случается, что уже в марте вы не боретесь за какой-либо титул, только за гордость и эмблему на футболке. Странная и неловкая ситуация.