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    РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»

    В субботу в российской Премьер-лиге пройдут четыре матча.

    «Енисей» в Красноярске сыграет с «Уфой», тульский «Арсенал» примет «Урал», ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом».

    Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

    Енисей (Красноярск) – Уфа

    13 апреля, 11:30 мск

    Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

    13 апреля, 14:00 мск

    ЦСКА (Москва) – Оренбург

    13 апреля, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва)

    13 апреля, 19:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Краснодар

    14 апреля, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала)

    14 апреля, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

    14 апреля, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Зиньковский, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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