РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»

В субботу в российской Премьер-лиге пройдут четыре матча.
«Енисей» в Красноярске сыграет с «Уфой», тульский «Арсенал» примет «Урал», ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом».
Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур
13 апреля, 11:30 мск
Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)
13 апреля, 14:00 мск
13 апреля, 14:00 мск
Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва)
13 апреля, 19:30 мск
14 апреля, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала)
14 апреля, 16:30 мск
Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)
14 апреля, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Зиньковский, 56.