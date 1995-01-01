РПЛ. «Енисей» сыграет с «Уфой», ЦСКА – с «Оренбургом», «Локо» – с «Ахматом»

В субботу в российской Премьер-лиге пройдут четыре матча.

«Енисей» в Красноярске сыграет с «Уфой», тульский «Арсенал» примет «Урал», ЦСКА сыграет с «Оренбургом», а «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом».

Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Енисей (Красноярск) – Уфа

13 апреля, 11:30 мск

Арсенал (Тула) – Урал (Екатеринбург)

13 апреля, 14:00 мск

ЦСКА (Москва) – Оренбург

13 апреля, 14:00 мск

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Ахмат (Грозный) – Локомотив (Москва)

13 апреля, 19:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Краснодар

14 апреля, 14:00 мск

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Зенит (Санкт-Петербург) – Анжи (Махачкала)

14 апреля, 16:30 мск

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Спартак (Москва)

14 апреля, 19:00 мск

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Крылья Советов (Самара) – Рубин (Казань) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Зиньковский, 56.

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