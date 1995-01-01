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    Влашич: «ЦСКА демонстрирует лучший футбол в Премьер-лиге»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич оценил шансы на чемпионство и форму ближайших конкурентов по РПЛ.

    – Кто сейчас в чемпионате России превосходит ЦСКА по качеству футбола?

    – Никто! По игре мы точно никому не уступаем. «Краснодар» показывает симпатичную, привлекательную, но мы все равно лучше! Я верю в себя и ребят, в наши возможности. Такой у меня склад ума, менталитет.

    – А «Зенит», «Локомотив»?

    – Эти команды опытнее нас. С этим сложно спорить. Но они точно играют не лучше, чем ЦСКА. Мы демонстрируем лучший футбол в премьер-лиге. При этом я не считаю нашу команду идеальной. Конечно же, нет! Нам надо исключать те ошибки, которые, мы, например, допустили в конце матча с «Уфой». Гости ведь всего лишь два раза перешли центр поля и забили нам два мяча. Это недопустимо! Из побед в таких встречах и складывается чемпионство. А еще мы в большинстве уступили «Локомотиву». Нам опять же немного не хватило опыта.

    • Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за полузащитника 17 миллионов евро.
    • В текущем сезоне Влашич провел за ЦСКА 25 матчей, забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3992

      84aivengo 2 минуты назад

      я бы еще краснодар назвал

      0
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      Рейтинг: +1466

      neveldomha 38 минут назад

      Место лучших - не выше третьего.

      -1
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      Рейтинг: +16538

      oyabun 1 час назад

      Влашич прав. Как ни тяжело лично мне, но это следует признать. На данный момент армейцы выглядят лучше всех в РПЛ.

      6
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Майор Дзагоев > oyabun 36 минут назад

      Приятно слышать это от болельщика принципиального соперника)

      1
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      Рейтинг: +10098

      bset > oyabun 9 минут назад

      Но как показывают чемпионства при Слуцком, можно и при плохой игре становиться чемпионами. Так что лучшая игра еще совершенно ничего не значит. Если играть красиво, а результат иметь как в матче с Уфой, можно вообще в еврокубки не попасть.

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