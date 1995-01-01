Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Черышев вышел на 69-й минуте и отдал ассист на Гедеша. «Валенсия» вырвала победу в концовке

    «Валенсия» в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы обыграла «Вильярреал» со счетом 3:1.

    Команда Марселино Гарсии Тораля победила благодаря голам полузащитника Даниэля Васса (90-я минута) и нападающего Гонсало Гедеша (90+3).

    Полузащитник сборной России Денис Черышев на 69-й минуте сменил форварда Кевина Гамейро и ассистировал Гедешу в случае с последним голом.

    • 28-летний Черышев арендован у «Вильярреала» до конца сезона.
    • В 39 играх забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
    • Ответная встреча состоится 18 апреля.

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:13
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77084
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    67828
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru