Малуда узнал о своем увольнении из «Цюриха» из твиттера клуба

«Цюрих» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим полузащитником «Лиона», «Челси» и сборной Франции Флорана Малуда.

38-летний футболист присоединился к тренерскому штабу швейцарской команды менее двух месяцев назад.

«ФК «Цюрих» и Флоран Малуда решили прекратить недавно начатое сотрудничество по взаимному согласию. Оказывается, что различные проекты, в которых по-прежнему участвует Флоран, не совместимы с задачами, запланированными нашим клубом», – говорится в сообщении в твиттере «Цюриха».

«Правда? Я не знал об этом», – прокомментировал этот твит француз.

Малуда – четырехкратный чемпион Лиги 1, победитель АПЛ и Лиги чемпионов, серебряный призер ЧМ-2006.