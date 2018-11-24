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    Малуда узнал о своем увольнении из «Цюриха» из твиттера клуба

    «Цюрих» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим полузащитником «Лиона», «Челси» и сборной Франции Флорана Малуда.

    38-летний футболист присоединился к тренерскому штабу швейцарской команды менее двух месяцев назад.

    «ФК «Цюрих» и Флоран Малуда решили прекратить недавно начатое сотрудничество по взаимному согласию. Оказывается, что различные проекты, в которых по-прежнему участвует Флоран, не совместимы с задачами, запланированными нашим клубом», – говорится в сообщении в твиттере «Цюриха».

    «Правда? Я не знал об этом», – прокомментировал этот твит француз.

    Малуда – четырехкратный чемпион Лиги 1, победитель АПЛ и Лиги чемпионов, серебряный призер ЧМ-2006.

    Источник: Твиттер «Цюриха»

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