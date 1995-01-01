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    После просьбы судьи покинуть здание из-за минирования Мамаев сказал: «Нас здесь оставьте»

    В четверг, 11 апреля, в Пресненском суде Москвы проходило слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла Кокорина, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской команды Александра Протасовицкого.

    Заседание было прервано из-за поступившей информации о заминировании здания суда.

    После того, как судья попросила присутствующих покинуть помещение, Мамаев сказал: «Нас здесь оставьте». Об этом в телеграме сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    • В октябре прошлого года Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были арестованы на два месяца по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в Москве.
    • Впоследствии суд трижды продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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