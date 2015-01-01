Суарес забил в выездном матче ЛЧ впервые с 2015 года. Гол перезаписали на Шоу

«Манчестер Юнайтед» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На -й минуте счет открыл нападающий гостей Луис Суарес. Мяч стал для него первым в выездном матче турнира, начиная с ноября 2015 года, когда он забил в ворота «Ромы» (6:1, 5-й тур групповой стадии).

Уругваец проводит 50-ю встречу в Лиге чемпионов – это пятый результат в истории среди представителей его национальности.

UPD Спустя две минуты УЕФА записал гол на защитника «Юнайтед» Люка Шоу.