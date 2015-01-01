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    Суарес забил в выездном матче ЛЧ впервые с 2015 года. Гол перезаписали на Шоу

    «Манчестер Юнайтед» принимает «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    На -й минуте счет открыл нападающий гостей Луис Суарес. Мяч стал для него первым в выездном матче турнира, начиная с ноября 2015 года, когда он забил в ворота «Ромы» (6:1, 5-й тур групповой стадии).

    Уругваец проводит 50-ю встречу в Лиге чемпионов – это пятый результат в истории среди представителей его национальности.

    UPD Спустя две минуты УЕФА записал гол на защитника «Юнайтед» Люка Шоу.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2251

      Yev 32 секунды назад

      Жаль Луиса, он заслужил этот гол. Пора уже прервать эту несправедливую серию. Удачи Суарес, удачи Барса!!!

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      Рейтинг: +2592

      +50/-50 25 минут назад

      Да, Люк Шоу в соавторах.

      0
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      Рейтинг: +2166

      panmon 28 минут назад

      Мне показалось, что защитника задел...

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