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    Ван Дер Сар: «Против «Ювентуса» будет трудно, но мы выбили «Реал». «Аякс» хочет пройти дальше»

    Гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар дал интервью перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Это очень важный матч для нас. Я на протяжении четырех лет играл вместе с Роналду в «Манчестер Юнайтед». В «Ювентусе», к сожалению, провел только два сезона. Надеюсь, мы проведем хорошую встречу.

    Наши игроки молоды, но уже имеют опыт выступления в Европе. Френки де Йонг (21 год – прим. «Бомбардира») уже давно выступает за взрослую команду. Против опытного состава «Ювентуса» будет трудно, но три недели назад мы выбили «Реал».

    Так исторически сложилось. «Аякс» всегда здорово выступал в еврокубках. Мы хотим вернуться на вершину европейского футбола. Прекрасно, что мы вышли в четвертьфинал, но мы хотим пройти дальше», – сказал голландец.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9249

      Супервайзер 57 минут назад

      Хотеть не значит мочь. Будет 1:3, Роналду сделает дубль.

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