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    В ночь преступления Кокорин и Мамаев потратили 396 тысяч

    Прокурор по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева назвала сумму чека компании футболистов в «Кофемании» 8-го октября 2018 года.

    Игроки «Зенита» и «Краснодара» потратили 264790 рублей. В чеке указаны спиртные напитки.

    Напомним, в кафе Кокорин ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Перед этим футболисты, брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протосовицкий избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

    Водитель Виталий Соловчук пострадал около стриптиз-клуба «Эгоист», где компания потратила 123410 и 8 750 рублей.

    • Четверо были заключены под стражу в октябре. Позже суд продлевал их арест: первые и второй раз – на два месяца, третий – на полгода (до 25 сентября).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии20
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      Рейтинг: +9222

      Garrincha58 5 минут назад

      интересно а сколько тратят депутаты когда выпивают в ресторанах или на курортах

      1
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      Рейтинг: +2871

      Агасфер 10 минут назад

      Всего лишь четыреста тысяч за неполные сутки,да ещё в деревянных? Нищеброды...

      1
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      Рейтинг: -56

      BARCLAYS_APL 27 минут назад

      Меня бесят когда чьи та деньги считают и при этом одновременно звучит как зависть для таких как вы есть такая мудрая цитата ( Пахай как раб и живи как Король ) не х у й чужие бабки считать и завидовать да кстати вы еще комментировать научитесь норм.

      1
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      Рейтинг: +471

      Юрэс > BARCLAYS_APL 18 минут назад

      Да а......ЕЛИ ПРОСТО ФУТБАЛЁРЫ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2871

      Агасфер > BARCLAYS_APL 10 минут назад

      Научись по-русски говорить! "Пахай" твоё имя.

      0
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      Рейтинг: +1577

      Evgeni1952 > BARCLAYS_APL 15 секунд назад

      А меня удивляет, что такие как ты не понимают, что это деньги не заработаны, а украдены через газпром у тебя, и у меня.

      0
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      Рейтинг: +538

      Завулон 29 минут назад

      И что?

      1
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      Рейтинг: +14126

      VVM1964 > Завулон 15 минут назад

      А то что пьяные были , а это отягчающее обстоятельство , а вот сумма чека это для " шороха в сети" - на это все и обратили прежде всего внимание , а не на содержимое чека .

      0
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      Рейтинг: +17767

      афоня72 31 минуту назад

      Так и будут в чужой карман глядеть.. а посмотрите у Пака..

      2
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      Рейтинг: +2262

      arzamas 35 минут назад

      Вот такая она Москва - город пылесос.)

      2
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      Рейтинг: +446

      mik1954 35 минут назад

      Кому какое дело ? У кого то они в долг брали, жлобье мясное....

      2
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      Рейтинг: +3304

      Спартач80 > mik1954 7 минут назад

      Бомжик,а причём тут мясные ?....

      0
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      Рейтинг: +2401

      dinar7777dinar 35 минут назад

      Эти бестолочи такое бабло гребут за рос паспорт. Сидите нах дальше.

      1
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      Рейтинг: +813

      Koshkin@myshkyn 44 минуты назад

      пздц)))) кока-колы только одной на 6500 тыс))))

      0
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      Рейтинг: +3529

      3a zenit 44 минуты назад

      надо было через лет пять чек показать где ручкой должно быть написано что пил кокоша,а что мамай.Голимый вброс либо от сми либо от адвокатов кокоши-мамайки

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