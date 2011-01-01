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    «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

    Сегодня в Лондоне пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

    Это будет первая встреча команд в еврокубках.

    «Сити» выиграл у лондонцев шесть из последних 10-ти игр в АПЛ (одна ничья и три поражения).

    «Тоттенхэм» уступил команде Хосепа Гвардиолы в двух предыдущих матчах на своем поле.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +99

      SK9 11 минут назад

      Мс фаворит как на бумаге так и сильнее фактически, но лично моё мнение, в полуфинал пройдёт Тотенхем

      0
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      Рейтинг: +20346

      portero 1 час назад

      сегодня 1:2 всё решится ответной игре

      1
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      Рейтинг: +67361

      Рубик Докоян > portero 1 час назад

      Я тоже так поставил, как и на Ливер с Порту 2:1. Хоть будет что посмотреть и обсудить футбол, а не всё, что около него.

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