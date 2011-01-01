«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

Мс фаворит как на бумаге так и сильнее фактически, но лично моё мнение, в полуфинал пройдёт Тотенхем
Сегодня в Лондоне пройдет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Это будет первая встреча команд в еврокубках.
«Сити» выиграл у лондонцев шесть из последних 10-ти игр в АПЛ (одна ничья и три поражения).
«Тоттенхэм» уступил команде Хосепа Гвардиолы в двух предыдущих матчах на своем поле.
- Встреча «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» начнется в 22:00 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.