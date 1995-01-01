Арбитр Гезюбююк – Слуцкому: «Это зашло слишком далеко, прозвучали неприемлемые вещи»

Судья Сердар Гезюбююк, которого подверг критике главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий за работу в матче против «ПСВ» ответил на претензии в свой адрес в эфире канала Ziggo Sport.

«Он сказал, что я презираю толстых или лысых? Это странное замечание. Те, кто со мной знакомы, знают, какой я на самом деле. Я удивлен словам тренера «Витесса» после матча.

На пресс-конференции он упомянул и другие детали, после которых я подумал: «Я что, работал на другом матче?» Хорошо, что все зафиксировано на видео, в том числе и около раздевалок.

Этот тренер не перекинулся со мной ни словом, не говоря уже про то, чтобы задать вопрос. То, что я никому не пожимаю руки, – это глупость. Например, я 10 минут общался с комментаторами, даже с его помощником я поговорил.

Это зашло слишком далеко. Пусть решают в федерации. Прозвучали абсолютно неприемлемые слова. Тренер сказал, что я ничего не объяснил ему, но его помощник подошел ко мне сразу после игры. Я сказал, что не на поле, но вне его все объясню. Я не собираюсь обсуждать это на поле. Так что все это выдумки», – высказался арбитр.

После игры россиянин раскритиковал судью, заявив, что тот возомнил себя богом, и назвал его худшим рефери, которого он когда-либо видел в жизни.

Гезюбююк назначил два пенальти в ворота команды из Арнема, один из которых – на 90-й минуте встречи.

«Витесс» набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Голландии.

«Худший судья в моей жизни. Он думает, что он – Бог!». Такого Слуцкого вы еще никогда не видели