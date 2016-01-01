Главные новости дня. «Анжи» может прекратить существование, слова Слуцкого будут расследовать

Слуцкий – о судье матча с ПСВ: «Просто творит беспределище. Пофиг, накажут меня или нет»

«Анжи» может прекратить существование в нынешнем виде. Долги клуба составляют 250 миллионов рублей

KNVB начал расследование по поводу слов Слуцкого в адрес Гезюбююка

Быстров: «Планирую стать великим тренером»

Адвокаты Мамаева обжаловали продление ареста футболиста

Семак: «Хотелось бы, чтобы Кокорин продолжил карьеру в «Зените». Он не несет опасности для общества

Головин: «Думал, что у «Монако» все пошло плохо из-за меня»

Облак продлит контракт с «Атлетико»

У тренера «Севильи» рак крови. Но он продолжает работать и побеждать