Вопрос решается элементарно, безболезненно и к всеобщему удовольствию.
Надо расформировать Спартак. Выписать из дурдома спартачей, игроков продать, а Тарасовку сдать в аренду толкиенистам и на сэкономленные и вырученные деньги спасти Анжи, вернуть старый пенсионный возраст и дать каждой одинокой бабе по мужику с бутылкой очень крепкой водки.)
«Анжи» может прекратить существование, сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, клуб могут не допустить до процедуры прохождения лицензирования на следующий сезон из-за долгов.
«Плохие новости. Футбольный клуб «Анжи», скорее всего, перестанет существовать в нынешнем виде. Вся проблема в долгах – их накопилось почти на 250 миллионов рублей. Из-за этого «Анжи» не допускают до лицензирования, и клуб пролетает мимо РПЛ и ФНЛ.
Точкой кипения стал долг перед футболистом Дмитрием Белоруковым – 5 миллионов рублей зарплаты. Белоруков написал жалобу в РФС. Сначала клубу запретили регистрировать новых игроков и дали месяц на решение вопроса. Месяц прошeл, долг висит – и не от жадности, как говорят сотрудники «Анжи», а потому что платить нечем. Вообще.
Общий долг «Анжи» сейчас – 250 миллионов рублей, 100 миллионов из них – это зарплаты.
Последняя надежда махачкалинцев – «Газпром». Сейчас генеральный директор клуба пытается договориться с нефтегазом, чтобы ему дали немного денег для спасения команды. Если проблема не решится так, то остаeтся крохотный шанс, что «Анжи» допустят к лицензированию «на льготных условиях».
Во всех остальных вариантах остаeтся только вылет во второй дивизион и смерть клуба. Махачкала – территория «Ахмата», – пишет Baza.
- После 22-х туров «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Махачкалинский клуб был создан 12 мая 1991 года.
- Наивысшее достижение «Анжи» в чемпионатах России – третье место в сезоне-2012/13. Также команда из Дагестана дважды выходила в финал Кубка России.
Baza – новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – 35017.