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    Baza: «Анжи» может прекратить существование в нынешнем виде. Долги клуба составляют 250 миллионов

    «Анжи» может прекратить существование, сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, клуб могут не допустить до процедуры прохождения лицензирования на следующий сезон из-за долгов.

    «Плохие новости. Футбольный клуб «Анжи», скорее всего, перестанет существовать в нынешнем виде. Вся проблема в долгах – их накопилось почти на 250 миллионов рублей. Из-за этого «Анжи» не допускают до лицензирования, и клуб пролетает мимо РПЛ и ФНЛ.

    Точкой кипения стал долг перед футболистом Дмитрием Белоруковым – 5 миллионов рублей зарплаты. Белоруков написал жалобу в РФС. Сначала клубу запретили регистрировать новых игроков и дали месяц на решение вопроса. Месяц прошeл, долг висит – и не от жадности, как говорят сотрудники «Анжи», а потому что платить нечем. Вообще.

    Общий долг «Анжи» сейчас – 250 миллионов рублей, 100 миллионов из них – это зарплаты.

    Последняя надежда махачкалинцев – «Газпром». Сейчас генеральный директор клуба пытается договориться с нефтегазом, чтобы ему дали немного денег для спасения команды. Если проблема не решится так, то остаeтся крохотный шанс, что «Анжи» допустят к лицензированию «на льготных условиях».

    Во всех остальных вариантах остаeтся только вылет во второй дивизион и смерть клуба. Махачкала – территория «Ахмата», – пишет Baza.

    • После 22-х туров «Анжи» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Махачкалинский клуб был создан 12 мая 1991 года.
    • Наивысшее достижение «Анжи» в чемпионатах России – третье место в сезоне-2012/13. Также команда из Дагестана дважды выходила в финал Кубка России.

    Источник: Телеграм-канал Baza

    Baza – новостной телеграм-канал, созданный в сентябре 2018 года. Число подписчиков – 35017.

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии16
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      Рейтинг: +2247

      arzamas 4 минуты назад

      Вопрос решается элементарно, безболезненно и к всеобщему удовольствию.
      Надо расформировать Спартак. Выписать из дурдома спартачей, игроков продать, а Тарасовку сдать в аренду толкиенистам и на сэкономленные и вырученные деньги спасти Анжи, вернуть старый пенсионный возраст и дать каждой одинокой бабе по мужику с бутылкой очень крепкой водки.)

      0
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      Рейтинг: +82

      Deadlord > arzamas 2 минуты назад

      И ты еще забыл, чтобы тебя обратно в дурдом вернули

      0
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      Рейтинг: +45

      Александр Алмазов 17 минут назад

      Ситуация с ФК Анжи, ясно показывает ситуацию, в которой находится весь наш футбол и каков его уровень в целом. Из-за стогнации в экономике, падения доходов населения, люди не могут позволить себе, потратить 200-300 рублей и сходить на матч. В РПЛ, могут позволить себе существовать только 5-7 клубов у которых серьёзный подсос от нефте-газового достояния или от крупных гос.компаний типа "Локомотива", остальные клубы выживают. Например "Динамо", на несколько лет тупоголовые менеджеры, просто уничтожили клуб с такой богатой историей, а про пермский "Амкар", вообще молчать нужно.

      1
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      Рейтинг: +2871

      александр п > Александр Алмазов 12 минут назад

      При этом на развитие футбола тратятся колоссальные суммы.

      1
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      Рейтинг: +3788

      ilichkadr > Александр Алмазов 8 минут назад

      У каждого тупоголового менеджера есть свой тупоголовый ТОП-менеджер. Пока с этой шайкой-лейкой не разберутся рублем и конкретным тюремным сроком, нам порядка не видать. Воруют сейчас даже не вагонами............

      0
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      Рейтинг: +3788

      ilichkadr 35 минут назад

      Вопрос решается на раз-два. Забираем у бывшего сенатора Арашукова наворованное и погашаем долги. Ну, а нажитые непосильным трудом средства его папой можно направить на развитие детско-юношеского футбола. Пора уже менять приоритеты. Конфискация имущества должна быть возвращена в уголовный кодекс вместе со смертной казнью.

      6
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      Рейтинг: +1489

      владимир миронов > ilichkadr 28 минут назад

      Это мы так думаем, они считают иначе. Когда суки нажрутся,шакалы гребаные.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6178

      parevg > ilichkadr 21 минуту назад

      Конфискацию не только виновника, но и родственников, чтобы весь тейп без штанов остался...

      2
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      Рейтинг: +3788

      ilichkadr > parevg 20 минут назад

      Само собой!!!

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      ...
      Рейтинг: +2871

      александр п > ilichkadr 16 минут назад

      Так тебя же первого и расстреляют ,и твою дачу конфискуют.

      0
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      Рейтинг: +2871

      александр п > parevg 15 минут назад

      Мечты,мечты, где ваша сладость.

      0
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      Рейтинг: +3788

      ilichkadr > александр п 7 минут назад

      За что?

      0
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      Рейтинг: +2247

      arzamas > ilichkadr 6 минут назад

      Ничего не выйдет. Арашуков - это наше все.)

      0
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      Рейтинг: +2871

      александр п > ilichkadr 1 минуту назад

      За то что у воров хочешь отобрать наворованное.Неужели не понятно.

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      Рейтинг: +427

      Фанат Рубина 42 минуты назад

      ну все можно на зенит ставки делать на их победу в следующем туре, при чем разгромную, ибо анжи придется лечь

      3
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      Рейтинг: +804

      Леха из Твери 46 минут назад

      Как раз следующий матч Зенит-Анжи.

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