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    Сульшер летом получит от «МЮ» рекордный трансферный бюджет

    Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается летом выделить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру рекордный для клуба трансферный бюджет в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.

    «МЮ» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Деклана Райса и полузащитников Джейдона Санчо («Боруссия» Д), Каллума Хадсона-Одои («Челси») и Аарона Ван-Биссаку («Кристал Пэлас»).

    При этом исполнительный вице-президент Эд Вудворд сказал норвежскому специалисту, чтобы он подписал футболистов, способных мгновенно усилить команду. Речь идет о центральных защитниках Калиду Кулибали («Наполи») и Рафаэле Варане («Реал»).

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5997

      Cules2013 26 минут назад

      Тут список на 0,5 млрд., какие 200 млн? Там Варан+Кулибали уже где-то 200 по нынешним ценам.

      0
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      Рейтинг: +12251

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Деньги ещё не выделены, а список уже продуман и согласован с гл тренером, прямо как у нас в Спартаке *****!

      0
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      Рейтинг: +1352

      ivan-football-fan 59 минут назад

      Если речь идёт о подписании "... футболистов, способных мгновенно усилить команду....", то, значит...ХРЕНОВЫЕ ДЕЛА В МЮ....

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