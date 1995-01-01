Сульшер летом получит от «МЮ» рекордный трансферный бюджет

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается летом выделить главному тренеру Уле-Гуннару Сульшеру рекордный для клуба трансферный бюджет в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, сообщает The Mirror.

«МЮ» хочет приобрести защитника «Вест Хэма» Деклана Райса и полузащитников Джейдона Санчо («Боруссия» Д), Каллума Хадсона-Одои («Челси») и Аарона Ван-Биссаку («Кристал Пэлас»).

При этом исполнительный вице-президент Эд Вудворд сказал норвежскому специалисту, чтобы он подписал футболистов, способных мгновенно усилить команду. Речь идет о центральных защитниках Калиду Кулибали («Наполи») и Рафаэле Варане («Реал»).