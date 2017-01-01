The Sun: Лукаку может покинуть «МЮ». На игрока претендуют «Ювентус», «Интер» и «Милан»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассматривает вариант с уходом из английского клуба после завершения сезона, сообщает The Sun.

Интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Ювентус», «Интер» и «Милан».

«МЮ» готов продать бельгийца за 75 миллионов фунтов стерлингов. Это та сумма, которую манкунианцы заплатили за форварда «Эвертону».

«Он думает сделать карьеру, играя в разных странах. Потому что он хотел бы выиграть несколько трофеев, проявить себя и сказать своим детям: «Я выиграл титул в этой стране, в той и в той. И я очень хорошо проявил себя во всех лучших чемпионатах».

Конкуренция за третье и четвертое место в АПЛ очень жесткая, поэтому посмотрим, что произойдет в конце сезона», – сказал агент игрока Федерико Пасторелло.