Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    The Sun: Лукаку может покинуть «МЮ». На игрока претендуют «Ювентус», «Интер» и «Милан»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассматривает вариант с уходом из английского клуба после завершения сезона, сообщает The Sun.

    Интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Ювентус», «Интер» и «Милан».

    «МЮ» готов продать бельгийца за 75 миллионов фунтов стерлингов. Это та сумма, которую манкунианцы заплатили за форварда «Эвертону».

    «Он думает сделать карьеру, играя в разных странах. Потому что он хотел бы выиграть несколько трофеев, проявить себя и сказать своим детям: «Я выиграл титул в этой стране, в той и в той. И я очень хорошо проявил себя во всех лучших чемпионатах».

    Конкуренция за третье и четвертое место в АПЛ очень жесткая, поэтому посмотрим, что произойдет в конце сезона», – сказал агент игрока Федерико Пасторелло.

    • Лукаку перешел в «Юнайтед» из «Эвертона» летом 2017 года.
    • Контракт нападающего рассчитан до июля 2022 года.
    • В текущем сезоне футболист провел за «МЮ» 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:23
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77080
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66997
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru