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    The Mirror: «Милан» готов выделить Почеттино 300 миллионов на летние трансферы

    «Милан» пытается переманить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино, сообщает The Mirror.

    По информации источника, чтобы убедить аргентинца сменить команду руководство итальянского клуба готово выделить ему 300 миллионов евро на летние трансферы.

    Однако президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви также планирует предоставить Покеттино солидную сумму на усиление состава. Он надеется, что данный факт вынудит 47-летнего специалиста остаться в Лондоне.

    • «Тоттенхэм» не подписал ни одного новичка в течение двух последних трансферных окон.
    • Контракт Покеттино с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: The Mirror

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии3
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      Рейтинг: +613

      Dizayner 22 минуты назад

      навряд ли, во-первых если Миоан попадет в ЛЧ, то это целиком и полностью заслуга Гаттузо, увольнять его не имеет смысла, а вот если не попадет и его все-таки уволят, то не верится, что Маурицио Пок(Ч)еттино возьмется за такую работу

      0
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      ...
      Рейтинг: +2869

      александр п > Dizayner 11 минут назад

      30 очков отставания от Юве это провал, инвесторов такой тренер удовлетворять не может если у них есть амбициозные планы.А для китайцев 300 млн это не деньги.

      0
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      Рейтинг: +400

      DMитрий 41 минуту назад

      Вы бы уважаемые редакторы определились как писать фамилию тренера. А то в заголовке одна, а в тексте другая.

      2
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