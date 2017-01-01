Каррера «Я слишком благодарен Леониду Федуну, чтобы отвечать на критику его брата»

Не ответил потому, что Каррера слишком воспитан и порядочен!
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о критике Андрея Федуна (брата Леонида Федуна, президента «Спартака») в свой адрес.
– Федун-младший сказал, что в сезон после чемпионства вы «поплыли» и игроки при вас не прогрессировали. Принимаете претензию?
– Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.
- Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
- Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.