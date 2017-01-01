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    Каррера «Я слишком благодарен Леониду Федуну, чтобы отвечать на критику его брата»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о критике Андрея Федуна (брата Леонида Федуна, президента «Спартака») в свой адрес.

    – Федун-младший сказал, что в сезон после чемпионства вы «поплыли» и игроки при вас не прогрессировали. Принимаете претензию?

    – Слишком уважаю владельцев «Спартака» – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.

    • Каррера покинул «Спартак» в октябре прошлого года.
    • Под его руководством московский клуб в 2017 году стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      spartakuz 17 минут назад

      Не ответил потому, что Каррера слишком воспитан и порядочен!

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      Рейтинг: +562

      JTherry 20 минут назад

      молодец Каррера, зачем отвечать бездарю, в компетенцию которого входит газон стричь на стадионе и отвечать за порядок на нем, хотя и Леонид Арнольдович такой же профан в футболе, словоблуд, вроде Фурсенки в Зените

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