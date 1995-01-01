РПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с ЦСКА

Крылья повезли три очка в Краснодар.
В субботу, 6 апреля, проходят три матча 22-го тура чемпионата России.
«Анжи» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Краснодар» примет «Крылья Советов», а «Спартак» сыграет с ЦСКА.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Краснодар – Крылья Советов (Самара)
6 апреля, 16:30 мск
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)
6 апреля, 19:00 мск
7 апреля, 11:30 мск
Урал (Екатеринбург) – Енисей (Красноярск)
7 апреля, 14:00 мск
Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)
7 апреля, 16:30 мск
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)
7 апреля, 19:00 мск
8 апреля, 17:00 мск
Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Понсе, 16; 1:1 – Шунич, 73.