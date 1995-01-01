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    РПЛ. «Краснодар» примет «Крылья Советов», «Спартак» сыграет с ЦСКА

    В субботу, 6 апреля, проходят три матча 22-го тура чемпионата России.

    «Анжи» сыграл вничью с «Динамо» (1:1), «Краснодар» примет «Крылья Советов», а «Спартак» сыграет с ЦСКА.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Краснодар – Крылья Советов (Самара)

    6 апреля, 16:30 мск

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва)

    6 апреля, 19:00 мск

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону)

    7 апреля, 11:30 мск

    Урал (Екатеринбург) – Енисей (Красноярск)

    7 апреля, 14:00 мск

    Рубин (Казань) – Арсенал (Тула)

    7 апреля, 16:30 мск

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург)

    7 апреля, 19:00 мск

    Оренбург – Ахмат (Грозный)

    8 апреля, 17:00 мск

    Анжи (Махачкала) – Динамо (Москва) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Понсе, 16; 1:1 – Шунич, 73.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +566

      Sviro 51 минуту назад

      Крылья повезли три очка в Краснодар.

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