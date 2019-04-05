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    Симеоне: «Последние 2-3 года «Барселона» видела главным соперником именно «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал интервью перед завтрашним матчем с «Барселоной» (31-й тур Примеры).

    – Что вам стоит сделать, чтобы сохранить шансы на чемпионство?

    – Я думаю только о матче. Не хочу думать о большем, потому что это нечестно и глупо, ведь мы отстаем от «Барселоны» на восемь очков. Это разговоры ради разговоров. Что действительно может приблизить нас к цели – это победа в завтрашней игре.

    Мне нравится думать, что в течение последних двух-трех лет «Барселона» считала главным соперником именно нас. Это много говорит об эффективности нашей работы.

    • Матч состоится 6-го апреля на «Камп Ноу».
    • Испанские СМИ сообщали о потенциальном согласии нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна на переход в каталонский клуб. Сделка может состоятся летом. Известно о трудность сине-гранатовых по части выплаты стоимости футболиста, которая оценивается в районе 120 миллионов евро.

    Источник: As

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    Сегодня, 23:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2144

      panmon 1 минуту назад

      Конечно. Было в принципе ясно что между ними развернётся борьба за попадание в полуфинал ЛЧ, тогда как Реал опять его выиграет

      0
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    • ...
      Рейтинг: -207

      SuperPAV9 11 минут назад

      Гризману давно пора в барселону

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