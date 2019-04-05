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    Влашич: «Любимый гол за ЦСКА – «Спартаку». По приезду мне сразу стали говорить об этом матче»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал свой любимый гол после перехода из «Эвертона» на правах аренды.

    «Мой любимый гол за ЦСКА? «Спартаку»! В той игре было столько энергии. И поддержка болельщиков.

    Я приехал в команду в августе, и все сразу стали говорить мне об этом матче. Все говорили: «Да, вот это будет игра!» Было супер забить в таком матче», – сказал хорват в интервью клубной пресс-службе.

    В сентябре московские команды сыграли вничью 1:1 в 8-м туре чемпионата. Мяч стал для 21-летнего Влашича первым в Премьер-лиге.

    • 6 апреля «Спартак» и ЦСКА встретятся на «Открытие Арене» в рамках 22-го тура.
    • Команды Олега Кононова и Виктора Гончаренко занимают 5 и 4 места соответственно.
    • Аренда Влашича рассчитана до конца сезона. У него 8 голов и 4 ассиста в 24 играх.

    text

    Публикация от text (@pfc_cska)

    Источник: Официальный инстаграм ЦСКА

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