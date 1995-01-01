Главные новости дня. Манчини признан тренером года в Италии, на «Ахмат Арене» убрали косовский флаг из-за претензий Сербии

Моуринью может возглавить «Интер» или «Рому».
Брат Федуна усомнился в том, что при Каррере в «Спартаке» прогрессировали футболисты.
Манчини признали тренером года в Италии.
Гинер пожаловался на пенальти, которые ставят в пользу «Локомотива».
На «Ахмат Арене» убрали флаг Косова из-за претензий Сербии.
«Краснодар» может приобрести игрока «Морейренсе» за 9 миллионов.
«Зенит» интересуется Караваевым.
Орлов назвал ситуацию с Кокориным и Мамаевым позором судебной системы.
Месси признали лучшим игроком Примеры в марте.
В Испании предполагают, что Гризманн примет предложение «Барселоны».
Жизнь Новосельцева: снова играет в основе, но его скандал с женой обсуждают в «Пусть говорят»