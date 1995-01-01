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    Моуринью ведет переговоры с миланским «Интером» и «Ромой»

    Жозе Моуринью со следующего сезона может возглавить клуб Серии А.

    Португалец ведет переговоры с миланским «Интером» и «Ромой».

    Боссы римлян общались с Моуринью по телефону, но переговоры находятся на начальной стадии.

    По информации Tuttomercatoweb, португальский специалист снизил требования по зарплате в «Интере» с десяти миллионов евро в год до восьми.

    Вместе с Моуринью «нерадзурри» рассматривают кандидатуру другого бывшего тренера «Челси» Антонио Конте. В пользу Жозе выбор вице-президента миланцев Хавьера Дзанетти, вариант с Конте предложил генеральный директор «Интера» Беппе Маротта.

    • Португалец выигрывал ЛЧ с «Порту» и «Интером».
    • Специалист побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1229

      InterMilLano1908 13 минут назад

      Молюсь чтобы он пришел в Интер!!! А спалетти обратно в рому!

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