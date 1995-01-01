Главные новости дня. «Рома» могла купить Чалова, «Ливерпуль» заплатил агентам 44 миллиона

Куртуа будет основным вратарем «Реала» в новом сезоне.

«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем.

«Рома» была готова заплатить за Чалова 18 миллионов. ЦСКА эта сумма не устроила.

Финал Кубка России может состояться в Саранске.

«Ливерпуль» заплатил агентам 44 миллиона в 2018 году. Это почти столько же, сколько у «МЮ» и «Сити» вместе взятых.

Семин: «Буду завершать карьеру в «Локомотиве». Хочу тренировать еще пять лет».

«Реал» не будет покупать Рабьо.

Федун: «Спартак» стоит 1,2-1,2 миллиарда».

Черышев привык к «Валенсии» и прогрессирует. Участвует в лучших контратаках Примеры