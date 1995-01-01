Главные новости дня. «Рома» могла купить Чалова, «Ливерпуль» заплатил агентам 44 миллиона

Куртуа будет основным вратарем «Реала» в новом сезоне.
«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем.
«Рома» была готова заплатить за Чалова 18 миллионов. ЦСКА эта сумма не устроила.
Финал Кубка России может состояться в Саранске.
«Ливерпуль» заплатил агентам 44 миллиона в 2018 году. Это почти столько же, сколько у «МЮ» и «Сити» вместе взятых.
Семин: «Буду завершать карьеру в «Локомотиве». Хочу тренировать еще пять лет».
«Реал» не будет покупать Рабьо.
Федун: «Спартак» стоит 1,2-1,2 миллиарда».
Черышев привык к «Валенсии» и прогрессирует. Участвует в лучших контратаках Примеры