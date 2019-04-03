Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Роналду сыграет с «Аяксом»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с опережением графика восстановился после травмы бедра, сообщает Marca.

    По информации источника, 34-летний португалец уже готов вернуться на поле, но тренерский штаб туринской команды, скорее всего, побережет его, чтобы в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» у футболиста не случился рецидив повреждения.

    Таким образом, участие Роналду в субботней игре 31-го тура Серии А с «Миланом» маловероятно.

    Матч «Аякс» – «Ювентус» состоится 10 апреля в Амстердаме.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:54
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +227

      Vistavas 30 минут назад

      С возвращением )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +353

      gigs84 1 час назад

      Я уж подумал, что он один против Аякса сыграет в каком-то особенном матче)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66002
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru