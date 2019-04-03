Роналду сыграет с «Аяксом»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду с опережением графика восстановился после травмы бедра, сообщает Marca.

По информации источника, 34-летний португалец уже готов вернуться на поле, но тренерский штаб туринской команды, скорее всего, побережет его, чтобы в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Аякса» у футболиста не случился рецидив повреждения.

Таким образом, участие Роналду в субботней игре 31-го тура Серии А с «Миланом» маловероятно.

Матч «Аякс» – «Ювентус» состоится 10 апреля в Амстердаме.