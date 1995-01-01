Ахмедов: «Скучаю по России, готов рассмотреть предложения из РПЛ»

Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов заявил, что ему интересен вариант с возвращением в российскую Премьер-лигу.

«Конечно, я скучаю по России. В российском чемпионате я провел шесть лет своей жизни. Они навсегда останутся в моей памяти, как одни из самых ярких в моей футбольной карьере. Российские клубы осуществили мою мечту – сыграть в еврокубках. А какие у вас болельщики: они всегда были рядом и поддерживали меня. Эти воспоминания дорогого стоят.

Могу ли я вернуться? Готов рассмотреть предложения из РПЛ. Я высоко оцениваю чемпионат России», – сказал 31-летний футболист.

Ахмедов с 2011 по 2017 год выступал за «Анжи» и «Краснодар». Затем «Шанхай СИПГ» выкупил его за семь миллионов евро.