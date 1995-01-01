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    E1.RU: президент «Урала»: «Агузаров гарантировал нашему мальчишке место в сборной России»

    Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью местному медиа E1.RU рассказал о том, как агент Алан Агузаров предлагал воспитаннику клуба свои услуги.

    «Слышал ли я об Алане Агузарове? Он позвонил одному нашему мальчишке 2000 года рождения. Не скажу его имени. Хорошо, что он ко мне пришел. Агузаров говорил, что если подпишет с ним, то все будет хорошо, как у Оздоева, который за сборную играет. Это разве нормально?», – поделился Григорий Иванов.

    Уткин: «Очевидна связь между работой Черчесова и деятельностью Агузарова. За подобное уволили Эллардайса»

    Источник: E1.RU

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