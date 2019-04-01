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    AS: Перес и Зидан не могут решить, кто заменит Варана в «Реале»

    Мадридский «Реал» ведет кампанию по замене Рафаэля Варана, объявившего, что покинет летом команду.

    Среди основных кандидатов защитник Калиду Кулибали из «Наполи» и защитник «Атлетико» Хосе-Мария Хименес.

    По информации As, у главного тренера команды Зинедина Зидана и президента Флорентино Переса разные фавориты за место в мадридском клубе.

    Первый считает, что «Реалу» необходим Кулибали, в то время как владелец «сливочных» хочет вложиться в трансфер Хименеса.

    • Оба претендента в прошлом году продлили контракты со своими клубами.
    • Сумма выкупа Хименеса – 120 миллионов евро.
    • Кулибали можно подписать за 150 миллионов.

    Источник: AS

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1018

      richi 12 минут назад

      Кулибали и Хименес стоят больше 100 евро? Чето у европейцев крыша поехала...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4

      denissilin 25 минут назад

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      -3
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      Рейтинг: +49

      Nurik Ponsuato 1 час назад

      Опять начинается

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