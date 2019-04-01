AS: Перес и Зидан не могут решить, кто заменит Варана в «Реале»

Мадридский «Реал» ведет кампанию по замене Рафаэля Варана, объявившего, что покинет летом команду.

Среди основных кандидатов защитник Калиду Кулибали из «Наполи» и защитник «Атлетико» Хосе-Мария Хименес.

По информации As, у главного тренера команды Зинедина Зидана и президента Флорентино Переса разные фавориты за место в мадридском клубе.

Первый считает, что «Реалу» необходим Кулибали, в то время как владелец «сливочных» хочет вложиться в трансфер Хименеса.