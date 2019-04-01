AS: Перес и Зидан не могут решить, кто заменит Варана в «Реале»

Кулибали и Хименес стоят больше 100 евро? Чето у европейцев крыша поехала...
Мадридский «Реал» ведет кампанию по замене Рафаэля Варана, объявившего, что покинет летом команду.
Среди основных кандидатов защитник Калиду Кулибали из «Наполи» и защитник «Атлетико» Хосе-Мария Хименес.
По информации As, у главного тренера команды Зинедина Зидана и президента Флорентино Переса разные фавориты за место в мадридском клубе.
Первый считает, что «Реалу» необходим Кулибали, в то время как владелец «сливочных» хочет вложиться в трансфер Хименеса.
- Оба претендента в прошлом году продлили контракты со своими клубами.
- Сумма выкупа Хименеса – 120 миллионов евро.
- Кулибали можно подписать за 150 миллионов.