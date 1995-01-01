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    Москвичи получили возможность провести свадебную церемонию в «Лужниках» и на «Открытие Арене»

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии новых мест в столице для проведения церемоний бракосочетания.

    В частности, жители города получили возможность пожениться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».

    «Мы планируем сделать роскошный подарок нынешним и будущим молодожeнам.

    Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов.

    Новые площадки откроются в субботу, 4 мая, накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб. В этот день в Москве впервые пройдет праздник «Красная горка». 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.

    Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города. Поклонники футбола и здорового образа жизни могут выбрать стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники».

    Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость регистрации будет стандартной – 350 рублей.

    Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, обратившись в отдел ЗАГС», – говорится в сообщении на сайте Собянина.

    • «Лужники» были реконструированы в 2017 году к чемпионату мира-2018. В настоящее время вместимость спортивного сооружения составляет 81 тысячу человек.
    • Стадион «Спартака» «Открытие Арена» был построен в августе 2014 года. Он рассчитан на 45 360 зрителей.

    Источник: Сайт Сергея Собянина

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11925

      DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

      Вход только по абонементам!... +++

      0
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      Рейтинг: +378

      frizom 57 минут назад

      Молодец клуб что дает и такую возможность для своих болельщиков.

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