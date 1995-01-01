Москвичи получили возможность провести свадебную церемонию в «Лужниках» и на «Открытие Арене»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии новых мест в столице для проведения церемоний бракосочетания.

В частности, жители города получили возможность пожениться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».

«Мы планируем сделать роскошный подарок нынешним и будущим молодожeнам.

Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов.

Новые площадки откроются в субботу, 4 мая, накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб. В этот день в Москве впервые пройдет праздник «Красная горка». 10 свадебных площадок будут особо украшены, а поздравят молодоженов известные артисты.

Выбирая новые места для организации свадебных торжеств, мы стремились учесть самые разные вкусы москвичей и к тому же сделать так, чтобы площадки размещались в разных частях города. Поклонники футбола и здорового образа жизни могут выбрать стадионы «Спартак-Арена» и «Лужники».

Регистрацию брака на новых площадках будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС. Стоимость регистрации будет стандартной – 350 рублей.

Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, обратившись в отдел ЗАГС», – говорится в сообщении на сайте Собянина.