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    Какими должны быть футбольные трансляции? Обсуждам эту тему в подкасте

    Это новый выпуск подкаста «Скинь мяч». В нем мы обсуждаем скандальный эфир канала Z+ со Шнуровым и Лебедевым.

    Да, немного затянули с выпуском, но тема все равно важная. Можно ли ругаться матом, если ты представляешь клуб, как красиво рассказывать о футболе в интернете и почему идеи важнее форматов.

    Послушать на ютубе:

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    24:39 Как правильно вести клубный ютуб? Есть крутой пример

    Источник: Бомбардир

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