«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА

В официальном твиттере «Спартака» появилось превью к матчу 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Московское дерби состоится в субботу, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

Перед очной игрой «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА – на четвертом.