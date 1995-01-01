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    «Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА

    В официальном твиттере «Спартака» появилось превью к матчу 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.

    Московское дерби состоится в субботу, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Перед очной игрой «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА – на четвертом.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18824

      gol_kak_sokol 17 минут назад

      Чем меньше успехов на поле, тем больше изобразительного пиар-дерьма. Я бы предпочел увидить достойную игру, а не эту лажу.

      0
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      Рейтинг: +1143

      РМЗ 52 минуты назад

      Я большего ожидал . Как то бедненько

      1
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      Рейтинг: +233

      Elisey13 1 час назад

      ВаУ, прям одна команда будет играть)))

      0
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      Рейтинг: +2057

      Kulimen 1 час назад

      Неслыханное говно...напомнило рекламу Old Spice, там тоже не заморачиваются. ждем ответ от ЦСКА, их видосы мне по кайфу.

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