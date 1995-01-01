«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА

Чем меньше успехов на поле, тем больше изобразительного пиар-дерьма. Я бы предпочел увидить достойную игру, а не эту лажу.
В официальном твиттере «Спартака» появилось превью к матчу 22-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Московское дерби состоится в субботу, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 19:00 по московскому времени.
Перед очной игрой «Спартак» находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА – на четвертом.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 1 апреля 2019 г.