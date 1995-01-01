Главные новости дня. «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма», ЦСКА потерял очки в игре с «Уфой»

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» благодаря автоголу.

ЦСКА умудрился сыграть вничью с «Уфой», ведя 2:0 в концовке.

«Краснодар» забил пять мячей «Анжи», у Шапи и Игнатьева три гола на двоих.

«Наполи» забил четыре гола «Роме».

Гол Ракицкого принес победу «Зениту» над «Оренбургом».

Коутиньо намерен покинуть «Барселону».

Юношеский «Спартак» реализовал пенальти, пока вратарь соперника праздновал.

В Китае офсайд определили при помощи VAR и листа бумаги.

Игрок «Арарата» пожаловался на тренера из-за расизма.

Геркус назвал Лигу 1 слабой.

Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не выиграл