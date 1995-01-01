Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    2 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    Главные новости дня. «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма», ЦСКА потерял очки в игре с «Уфой»

    «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» благодаря автоголу.

    ЦСКА умудрился сыграть вничью с «Уфой», ведя 2:0 в концовке.

    «Краснодар» забил пять мячей «Анжи», у Шапи и Игнатьева три гола на двоих.

    «Наполи» забил четыре гола «Роме».

    Гол Ракицкого принес победу «Зениту» над «Оренбургом».

    Коутиньо намерен покинуть «Барселону».

    Юношеский «Спартак» реализовал пенальти, пока вратарь соперника праздновал.

    В Китае офсайд определили при помощи VAR и листа бумаги.

    Игрок «Арарата» пожаловался на тренера из-за расизма.

    Геркус назвал Лигу 1 слабой.

    Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не выиграл

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:14
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +347

      sergey610 31 минуту назад

      Ну, ЦСКА , это не Ливерпуль.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru