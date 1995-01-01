Главные новости дня. «Ливерпуль» вырвал победу у «Тоттенхэма», ЦСКА потерял очки в игре с «Уфой»

Ну, ЦСКА , это не Ливерпуль.
«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» благодаря автоголу.
ЦСКА умудрился сыграть вничью с «Уфой», ведя 2:0 в концовке.
«Краснодар» забил пять мячей «Анжи», у Шапи и Игнатьева три гола на двоих.
«Наполи» забил четыре гола «Роме».
Гол Ракицкого принес победу «Зениту» над «Оренбургом».
Коутиньо намерен покинуть «Барселону».
Юношеский «Спартак» реализовал пенальти, пока вратарь соперника праздновал.
В Китае офсайд определили при помощи VAR и листа бумаги.
Игрок «Арарата» пожаловался на тренера из-за расизма.
Геркус назвал Лигу 1 слабой.
Самая дикая потеря очков в сезоне. ЦСКА вел 2:0 на 86-й минуте, но не выиграл