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    Голкипер начал праздновать отбитый пенальти, а мяч в это время опустился в ворота

    Курьезный момент случился в серии пенальти в финале турнира Future Champions между юношескими командами (2002 года рождения) «Спартака» и южноафриканского «Орландо Пайратс».

    Голкипер «Орландо Пайретс» отбил высоко вверх один из ударов с 11-метровой отметки, после чего вскочил и стал праздновать. А в это время мяч опустился вниз, ударился о землю и залетел в ворота.

    Несмотря на ошибку вратаря «Орландо Пайретс» победил в серии пенальти со счетом 8:7.

    Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел

    Источник: YouTube-канал «Академии «Спартака»

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    Сегодня, 13:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3904

      vka1970 35 минут назад

      Кра-со- та !!!

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