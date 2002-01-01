Голкипер начал праздновать отбитый пенальти, а мяч в это время опустился в ворота

Курьезный момент случился в серии пенальти в финале турнира Future Champions между юношескими командами (2002 года рождения) «Спартака» и южноафриканского «Орландо Пайратс».

Голкипер «Орландо Пайретс» отбил высоко вверх один из ударов с 11-метровой отметки, после чего вскочил и стал праздновать. А в это время мяч опустился вниз, ударился о землю и залетел в ворота.

Несмотря на ошибку вратаря «Орландо Пайретс» победил в серии пенальти со счетом 8:7.

Юноши «Спартака» забили очень смешной пенальти. Вратарь отбил, ушел с ворот, а мяч в них залетел